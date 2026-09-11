У Києві дрони влучили у дві АЗС у різних районах, є постраждалі

У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання в автозаправні станції. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі дрон влучив в АЗС, туди прямують екстрені служби.

Ще одне влучання в АЗС сталося в Оболонському районі. В цьому районі ворог атакував АЗС двічі.

Стало відомо, що до житлового будинку в Дніпровському районі викликали медиків - бригада виїхала на місце.

За попередніми даними, в Оболонському районі через ворожу атаку постраждали двоє людей.

Фото: Наслідки ворожої атаки на АЗС у Києві (t.me/dsns_telegram)

Також за даними медиків, один із постраждалих через влучання дрона в дев'ятиповерхівку перебуває в тяжкому стані. Загалом у будинку постраждали вісім людей, двох із них госпіталізували.

Оновлено о 10:50:

В Оболонському районі уламки безпілотника впали на автомобіль - без пожежі, попередньо є один постраждалий. Ще одне влучання дрона в тому ж районі спричинило загоряння на нежитловій території. На місцях працюють екстрені служби.

Фото: Наслідки ворожої атаки на АЗС у Києві (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 11:20:

У ДСНС зазначили, що кількість постраждалих через російські атаки БпЛА по АЗС Києва зросла до 5 людей серед них - рятувальник. Співробітник ДСНС дістав поранення через повторний удар, який ворог завдав під час ліквідації загоряння.

Крім того, в Оболонському районі через падіння безпілотника пошкоджено автомобіль. Наразі всі осередки пожеж ліквідовано.