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В Киеве дроны попали в две АЗС в разных районах

09:58 11.09.2026 Пт
1 мин
На места попадания уже направляются экстренные службы
aimg Валерия Абабина
Фото: Спасатель ГСЧС (facebook.com DSNSKyiv)

В Киеве во время атаки беспилотников зафиксировали попадание в две автозаправочные станции – в Днепровском и Оболонском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

В Киеве во время атаки беспилотников зафиксировали попадание в автозаправочные станции. По предварительной информации, в Днепровском районе дрон попал в АЗС, туда направляются экстренные службы.

Еще одно попадание в АЗС произошло в Оболонском районе.

Стало известно, что в жилой дом в Днепровском районе вызвали медиков - бригада выехала на место.

Также по данным медиков, один из пострадавших из-за попадания дрона в девятиэтажку находится в тяжелом состоянии. Всего в доме пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне также атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка , пострадали восемь человек.

Тогда же дроны атаковали и Киевскую область, где повредило дома и производственные помещения.

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