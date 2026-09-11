В Киеве дроны попали в две АЗС в разных районах

В Киеве во время атаки беспилотников зафиксировали попадание в автозаправочные станции. По предварительной информации, в Днепровском районе дрон попал в АЗС, туда направляются экстренные службы.

Еще одно попадание в АЗС произошло в Оболонском районе.

Стало известно, что в жилой дом в Днепровском районе вызвали медиков - бригада выехала на место.

Также по данным медиков, один из пострадавших из-за попадания дрона в девятиэтажку находится в тяжелом состоянии. Всего в доме пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы.