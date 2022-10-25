У Києві дощ. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні слід очікувати дощ. Цілий день буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, дощ", - йдеться в повідомленні.
Південний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі 5-10°, вдень 11-16°, у південній частині 16-21°.
Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні в жовтні.
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