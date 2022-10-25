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У Києві дощ. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні у вівторок, 25 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні слід очікувати дощ. Цілий день буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер

Південний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура

Вночі 5-10°, вдень 11-16°, у південній частині 16-21°.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні в жовтні.

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