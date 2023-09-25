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У Києві діють нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину: що робити зі старими

Фото: у Києві з 25 вересня діють нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Перепустки, отримані раніше, треба повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

“Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці.

"Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових", - додав начальник КМВА.

Комендантська година в Києві

З неділі, 15 травня, в Києві та Київській області скоротили час комендантської години. Наразі вона діє з 23:00. Крім того, з 1 вересня кафе та ресторани у Києві працюють на годину довше, до початку комендантської години.

Нагадаємо, комендантську годину в Україні запровадили 24 лютого 2022 року у день масштабного вторгнення РФ до України. Спочатку у Києві він діяв з 22:00 до 7:00.

 

 

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КиївКомендантська година