В Киеве действуют новые пропуска на авто для езды в комендантский час: что делать со старыми

“Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Он напомнил, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте.

"Они исключительно предъявляются по требованию стражей порядка или военных", - добавил начальник КГВА.

Комендантский час в Киеве

С воскресенья, 15 мая, в Киеве и в Киевской области сократили время комендантского часа. Сейчас он действует с 23:00. Кроме того, с 1 сентября кафе и рестораны в Киеве работают на час дольше, до начала комендантского часа.

Напомним, комендантский час в Украине ввели 24 февраля 2022 года в день масштабного вторжения РФ в Украину. Первоначально в Киеве он действовал с 22:00 до 7:00.