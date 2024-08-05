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В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу: полиция открыла дело

Киев, Понедельник 05 августа 2024 18:01
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В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу: полиция открыла дело Фото: в Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

В Оболонском районе Киева среди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киева.

Как отмечается, событие произошло 2 августа, однако известно о нем стало только вчера, после обнародования видео в социальной сети. Полицейские за считанные часы установили пострадавшую местную жительницу и четырех девушек, которые нанесли ей телесные повреждения.

Как установили правоохранители, пострадавшая - 12-летняя школьница. Четверо знакомых ей девушек в возрасте от 13 до 15 лет пригласили ее на прогулку по футбольному полю, однако, во время встречи поочередно стали наносить удары по голове и телу.

Во время разговора с полицейскими несовершеннолетние нарушительницы объяснили, что нанесли телесные повреждения девочке из-за того, что она якобы распускала о них сплетни.

В полиции отмечают, что с 12-летней школьницей все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Санкция настоящей статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претензии из-за его прически, полиция уже открыла дело.

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