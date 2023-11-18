У Києві діє обмеження швидкості. Які штрафи "світять" за порушення

Фото: які розміри штрафів за порушення швидкісного режиму у Києві (Getty Images)

З 1 листопада у Києві діє обмеження швидкості для автомобілістів не більше 50 км/год. При цьому за порушення доведеться заплатити штраф від 340 до 1700 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Які штрафи діють? В поліції розповіли, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність: згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год - штраф у розмірі 340 гривень ;

; згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год - штраф 1700 гривень. Як їздити правильно? у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;

у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год;

поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год;

у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год;

на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год. Нагадаємо, з 1 листопада у Києві запровадили єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме до кінця квітня. Швидкість руху авто містом тепер має перевищувати 50 км/год. Детальніше про те, що змінилося в Україні з 1 листопада – читайте у матеріалі РБК-Україна.