У Києві діє обмеження швидкості. Які штрафи "світять" за порушення
Фото: які розміри штрафів за порушення швидкісного режиму у Києві (Getty Images)
З 1 листопада у Києві діє обмеження швидкості для автомобілістів не більше 50 км/год. При цьому за порушення доведеться заплатити штраф від 340 до 1700 грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Які штрафи діють?
В поліції розповіли, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:
- згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год - штраф у розмірі 340 гривень;
- згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год - штраф 1700 гривень.
Як їздити правильно?
- у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;
- у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год;
- поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год;
- у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год;
- на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.
Нагадаємо, з 1 листопада у Києві запровадили єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме до кінця квітня. Швидкість руху авто містом тепер має перевищувати 50 км/год. Детальніше про те, що змінилося в Україні з 1 листопада – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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