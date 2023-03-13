В Києві в деяких районах ввели стабілізаційні відключення: що відомо

У понеділок, 13 березня, в Києві застосували стабілізаційні відключення світла. Вони запроваджені в чотирьох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають енергетики, вдатися до таких заходів довелося через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.
Нагадаємо, у метро Києва зранку 12 березня стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.
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