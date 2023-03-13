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В Києві в деяких районах ввели стабілізаційні відключення: що відомо

Фото: в Києві в деяких районах ввели стабілізаційні відключення (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 березня, в Києві застосували стабілізаційні відключення світла. Вони запроваджені в чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають енергетики, вдатися до таких заходів довелося через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.

Нагадаємо, у метро Києва зранку 12 березня стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.

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Київвідключеня світла