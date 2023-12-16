UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець"

Фото: у Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець" (facebook.com/dtk.kievcity)
Автор: Наталія Юрченко

Пам'ятник радянських часів "Таращанець" демонтували у Києві. Це сталося сьогодні, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент територіального контролю КМДА у Facebook.

Пам'ятник був встановили у 1974 році у сквері Дарницького району між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Монумент присвячений екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол. Скульптура була заввишки майже 4 метри, виготовлена з граніту та бронзи.

У КМДА повідомили, що пам'ятник демонтували за допомогою підйомного крана та вантажівкою вивезли зі скверу. Пам'ятник зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

 

Фото: у Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець" (facebook.com/dtk.kievcity)

Декомунізація пам'ятників у Києві

На початку листопаду 2023 року Кабмін ухвалив рішення вилучити частину пам'ятників з державного реєстру пам'ятників національного значення. Це дозволило знести радянські постаменти у Києві.

У листопаді у Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. 9 грудня у центрі столиці демонтували пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ