Пам'ятник був встановили у 1974 році у сквері Дарницького району між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Монумент присвячений екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол. Скульптура була заввишки майже 4 метри, виготовлена з граніту та бронзи.

У КМДА повідомили, що пам'ятник демонтували за допомогою підйомного крана та вантажівкою вивезли зі скверу. Пам'ятник зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Фото: у Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець" (facebook.com/dtk.kievcity)

Декомунізація пам'ятників у Києві

На початку листопаду 2023 року Кабмін ухвалив рішення вилучити частину пам'ятників з державного реєстру пам'ятників національного значення. Це дозволило знести радянські постаменти у Києві.

У листопаді у Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. 9 грудня у центрі столиці демонтували пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу.