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У Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець"

Київ, Субота 16 грудня 2023 14:10
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У Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець" Фото: у Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець" (facebook.com/dtk.kievcity)
Автор: Наталія Юрченко

Пам'ятник радянських часів "Таращанець" демонтували у Києві. Це сталося сьогодні, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент територіального контролю КМДА у Facebook.

Пам'ятник був встановили у 1974 році у сквері Дарницького району між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Монумент присвячений екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року під час захоплення Києва більшовицькою армією обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол. Скульптура була заввишки майже 4 метри, виготовлена з граніту та бронзи.

У КМДА повідомили, що пам'ятник демонтували за допомогою підйомного крана та вантажівкою вивезли зі скверу. Пам'ятник зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Фото: у Києві демонтували радянський пам'ятник "Таращанець" (facebook.com/dtk.kievcity)

Декомунізація пам'ятників у Києві

На початку листопаду 2023 року Кабмін ухвалив рішення вилучити частину пам'ятників з державного реєстру пам'ятників національного значення. Це дозволило знести радянські постаменти у Києві.

У листопаді у Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. 9 грудня у центрі столиці демонтували пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу.

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