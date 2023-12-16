Памятник советских времен "Таращанец" был демонтирован в Киеве. Это произошло сегодня, 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент территориального контроля КГГА в Facebook.

Памятник был установлен в 1974 году в сквере Дарницкого района между улицами Заслонова и Ялтинской.

Монумент посвящен экипажу бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 во время захвата Киева большевистской армией оборонял от деникинцев Дарницкий железнодорожный узел. Скульптура высотой почти 4 метра, изготовлена из гранита и бронзы.

В КГГА сообщили, что памятник был демонтирован с помощью подъемного крана и грузовиком вывезен из сквера. Памятник будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

Фото: в Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец" (facebook.com/dtk.kievcity)

Декоммунизация памятников в Киеве

В начале ноября 2023 года Кабмин принял решение исключить часть памятников из государственного реестра памятников национального значения. Это позволило снести советские постаменты в Киеве.

В ноябре в Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. 9 декабря в центре столицы демонтировали памятник военному командиру большевиков Николаю Щорсу.