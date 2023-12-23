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В Києві демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання" (фото)

Фото: Комунальники демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Столичні комунальники демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання" у Маріїнському парку.

Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

Працівники КП "Київблагоустрій" сьогодні, 23 грудні, демонтували ще один символ більшовицької тиранії - пам'ятник учасникам "січневого збройного повстання 1918 року". 

"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої - радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - наголосила Старостенко.

 Фото: Комунальники демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання" (kyivcity.gov.ua)

За інформацією КП "Київблагоустрій", пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

Декомунізація пам'ятників у Києві

На початку листопаду 2023 року Кабмін ухвалив рішення вилучити частину пам'ятників з державного реєстру пам'ятників національного значення. Це дозволило знести радянські постаменти у Києві.

У листопаді у Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. 9 грудня у центрі столиці демонтували пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу.

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