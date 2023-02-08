У Києві демонтували пам’ятник радянських часів у центрі міста

У Києві сьогодні, 8 лютого, демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який був розташований на розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

За словами депутата Київської міськради Дмитра Білоцерковця, місто тривалий час чекало на рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, що дозволить демонтувати радянські та імперські пам’ятники та викреслити їх з публічного простору.

"Нещодавно відбулось довгоочікуване засідання експертної комісії Мінкульту, на якій розглянули подання міської влади щодо зняття статусу об’єктів культурної спадщини з пам’ятників. І нарешті на цьому тижні Міністерство культури та інформаційної політики України визнало пам’ятники радянському генералу Ватутіну та радянському льотчику Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до Державного реєстру культурної спадщини", - повідомив Білоцерковець.

За його словами, міська влада Києва оперативно відреагувала на рішення Мінкульту щодо пам'ятників Ватутіну і Чкалову і чекає на рішення щодо двох інших пам'ятників.

"Через національний статус пам‘ятників Чкалова, Ватутіна, Щорса та Пушкіна місто лише в понеділок отримало погодження Мінкульту на демонтаж пам’ятників Чкалова та Ватутіна (без перенесення поховання). Врешті оперативно сьогодні демонтуємо Чкалова, який є класичним загальнорадянським героєм, якого нав’язували всім з москви. Наступний - Ватутін. Після чекаємо погодження по Пушкіну та Щорсу", - додав Білоцерковець у Facebook.

Як повідомлялося, Київська міська влада вже давно зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням надати дозвіл на демонтаж радянських та імперських пам’ятників. Днями відповідне рішення нарешті було ухвалене Мінкультом.