У Києві чутно звуки вибухів

В ніч на 3 жовтня у Києві було чутно звуки вибухів. Відомо, що у повітряному просторі зафіксовано дрони, по яким працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Києві було чутно звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 02:20.
Зазначимо, що близько двох годин тому у Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що загроза застосування ударних БпЛА по Києву залишається. По ним працює ППО.
У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) знову повідомили, що в області працює ППО.
Українців закликали в жодному разі не робити фото та відеофіксацію роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Станом на 02:36 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Сигнал тривоги пов'язаний із ворожими безпілотниками, які фіксують у повітряному просторі України.
Нагадаємо, що внаслідок роботи ППО у Києві, уламки ворожого безпілотника впали біля будинку у Деснянському районі. Видимих пошкоджень будівлі та пожежі не було. Інформація про постраждалих також не надходила.
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