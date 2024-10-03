В Киеве слышны звуки взрывов

"В Киеве были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 02:20.

Отметим, что около двух часов назад в Киевской городской военной администрации сообщалось, что угроза применения ударных БПЛА по Киеву остается. По ним работает ПВО.

Обновлено в 02:38

В Киевской областной военной администрации (КОВА) снова сообщили, что в области работает ПВО.

Украинцев призвали ни в коем случае не делать фото и видеофиксацию работы Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал тревоги связан с вражескими беспилотниками, которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.