У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

"У столиці чути звуки вибухів - працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 5:25.

Близько годинии тому у Києві також було чути звуки вибухів, оскільки сили протиповітряної оборони збивали чергові дрони, які Росія запустила по Україні.

Зокрема, інформацію про ворожі БпЛА повідомляли як у Повітряних силах ЗСУ, так і у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Крім того, ППО працювало і Київській області.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33 сигнал повітряної тривогу продовжується у деяких центральних, південних, південно-східний та східних областях України. Також згідно карти тривог, "почервоніння" не зникає вже багато місяців у Луганській області та в окупованому Криму.