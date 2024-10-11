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У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 11 жовтня у Києві чути вибухи. У столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличко.

"У столиці чути звуки вибухів - працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 5:25.

Близько годинии тому у Києві також було чути звуки вибухів, оскільки сили протиповітряної оборони збивали чергові дрони, які Росія запустила по Україні.

Зокрема, інформацію про ворожі БпЛА повідомляли як у Повітряних силах ЗСУ, так і у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Крім того, ППО працювало і Київській області.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33 сигнал повітряної тривогу продовжується у деяких центральних, південних, південно-східний та східних областях України. Також згідно карти тривог, "почервоніння" не зникає вже багато місяців у Луганській області та в окупованому Криму.

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КиївВіталий КличкоВійна в Україні