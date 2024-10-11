У Києві чути звуки вибухів, працює ППО
В ніч на 11 жовтня у Києві чути вибухи. У столиці працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличко.
"У столиці чути звуки вибухів - працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 5:25.
Близько годинии тому у Києві також було чути звуки вибухів, оскільки сили протиповітряної оборони збивали чергові дрони, які Росія запустила по Україні.
Зокрема, інформацію про ворожі БпЛА повідомляли як у Повітряних силах ЗСУ, так і у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Крім того, ППО працювало і Київській області.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:33 сигнал повітряної тривогу продовжується у деяких центральних, південних, південно-східний та східних областях України. Також згідно карти тривог, "почервоніння" не зникає вже багато місяців у Луганській області та в окупованому Криму.
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