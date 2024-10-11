В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

В ночь на 11 октября в Киеве слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 5:25.

Около часа назад в Киеве также было слышно звуки взрывов, поскольку силы противовоздушной обороны сбивали очередные дроны, которые Россия запустила по Украине.

В частности, информацию о вражеских БПЛА сообщали как в Воздушных силах ВСУ, так и в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Кроме того, ПВО работало и в Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:33 сигнал воздушной тревоги продолжается в некоторых центральных, южных, юго-восточных и восточных областях Украины. Также согласно карте тревог, "покраснение" не исчезает уже много месяцев в Луганской области и в оккупированном Крыму.