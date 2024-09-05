В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Утром, 5 сентября, в Киеве слышались звуки взрывов. По вражеским дронам работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации, канал мэра Киева Виталия Кличко и собственного корреспондента.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении КМВА в 06:40.

Виталий Кличко в 06:42 подтвердил работу ПВО. Он также призвал людей находиться в укрытиях. Кроме того, Кличко отметил, что воздушная тревога в столице продолжается всю ночь.

Минутой позже в Telegram Воздушных сил ВСУ написали, что вражеский дрон замечен в пригороде Киева.

Обновлено в 07:01

"В воздушном пространстве над столицей еще находятся несколько дронов. Не покидайте укрытий", - сообщил Кличко.

Где объявлена тревога

Карта воздушных тревог, по состоянию на 06:45, выглядит следующим образом.