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У Києві чути звуки вибухів

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 жовтня у Києві чути звук вибухів. Військові попереджали, що у напрямку столиці летять "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Вибухи було чути приблизно о 00:30. Перед цим, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з Чернігівської області у напрямку Києва летять ударні безпілотники росіян. Інформацію підтвердили і у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав о 00:12 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:35 сигнал повітряної тривоги продовжується у місті Київ, а також в Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях. Крім того червоним кольором вже багато місяців помічено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, декілька годин тому, ввечері 25 жовтня, російські окупанти здійснили обстріл Києва дронами. В результаті ворожої атаки було пошкоджено останні поверхи багатоквартирного будинку. Крім того, відомо про п'ять постраждалих та одну загиблу.

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