У Києві та Київській області було чути вибухи: працює ППО

Пізно ввечері, 13 січня, у Києві та Київській області пролунали вибухи. По ворожим дронам працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 23:14.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців столиці, а також Броварів та Вишгорода - перебувати в укриттях.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО працюють і в регіоні.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
"Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях! Атака БпЛА на столицю триває", - поінформував Кличко.
Водночас у КМВА теж підтвердили, що в столиці працює ППО.
Станом на 23:21 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни також намагалися атакувати Київську область. Сили ППО збили ворожі цілі, постраждалих немає, а також не допущено влучень в об'єкти житлової або критичної інфраструктури.
Однак уламки БпЛА в одному з населених пунктів регіону пошкодили 4 приватні будинки, гуртожиток і медзаклад. Мова йде про вибиті вікна та злегка постраждалі фасади. Також було пошкоджено 3 автомобілі та транспорт екстреної медичної допомоги.
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