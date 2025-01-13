В Киеве и Киевской области были слышны взрывы: работает ПВО

Поздно вечером, 13 января, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. По вражеским дронам работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 23:14.
В то же время в Воздушных силах ВСУ призвали жителей столицы, а также Броваров и Вышгорода - находиться в укрытиях.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что силы ПВО работают и в регионе.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
"Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях! Атака БпЛА на столицу продолжается", - сообщил Кличко.
В то же время в КГВА тоже подтвердили, что в столице работает ПВО.
По состоянию на 23:21 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что этой ночью россияне также пытались атаковать Киевскую область. Сили ПВО сбили вражеские цели, пострадавших нет, а также не допущено попаданий а объекты жилой или критической инфраструктуры.
Однако обломки БпЛА в одном из населенных пунктов региона повредили 4 частных дома, общежитие и медучреждение. Речь идет о выбитых окнах и слегка пострадавших фасадах. Также были повреждены 3 автомобиля и транспорт экстренной медицинской помощи.
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