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В Киеве слышны взрывы: что известно

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Киев, Четверг 06 октября 2022 12:47
В Киеве слышны взрывы: что известно Фото: В Киеве днем 6 октября прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Киева днем 6 октября услышали взрывы. Глухие звуки были слышны в разных районах столицы. При этом воздушная тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, есть информация о взрыве. Сейчас ее проверяют.

Тем временем в Киевской ОВА сообщают, что сегодня на территории области проходят учения саперов.

"Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках планируемых мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах опубликовали видео якобы с места, где могут проходить учения.

Напомним, в ночь на 5 октября российские военные запустили по Киевской области около 12 дронов-камикадзе. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, а также есть раненый.

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