У Києві чути вибухи, працює ППО

В ніч на 18 жовтня у Києві чути вибухи. В місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Звуки роботи ППО та вибухів було чути починаючи приблизно з 00:46. В цей момент у Києві та низці інших областей України досі продовжується тривога. Вона пов'язана із ворожими дронами, які військові фіксують у повітряному просторі нашої країни.

Трохи пізніше, о 00:49, інформацію про роботу ППО в столиці підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:52 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як видно, сигнал наразі продовжується у більшості областей України.