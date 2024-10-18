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У Києві чути вибухи, працює ППО

П'ятниця 18 жовтня 2024 00:54
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У Києві чути вибухи, працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 18 жовтня у Києві чути вибухи. В місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Звуки роботи ППО та вибухів було чути починаючи приблизно з 00:46. В цей момент у Києві та низці інших областей України досі продовжується тривога. Вона пов'язана із ворожими дронами, які військові фіксують у повітряному просторі нашої країни.

Трохи пізніше, о 00:49, інформацію про роботу ППО в столиці підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:52 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як видно, сигнал наразі продовжується у більшості областей України.

У Києві чути вибухи, працює ППО

Нагадаємо, що тривогу у Києві, яка досі триває, було оголошено ще о 22:33, 17 жовтня.

Також ми писали, що в ніч на 17 жовтня російські окупанти запустили по Україні 56 ударних дронів. Крім того, було завдано удар керованою авіаційною ракетою Х-59 з Курської області.

Силам ППО України вдалося знищити 22 ворожих БпЛА, ще 27 було локаційно втрачено внаслідок роботи РЕБ. Також два дрони вийшли з українського повітряного простору в напрямку Білорусі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про п'ять влучань по об'єктах інфраструктури у прифронтових регіонах нашої країни.

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