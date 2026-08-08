У Києві чути вибухи під час повітряної тривоги через дрони

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня Росія вже атакувала Київ балістикою - тривога тоді спрацювала лише за хвилину до удару.

Внаслідок атаки в Голосіївському районі спалахнула нежитлова забудова, в Оболонському - резервуари з паливом, четверо людей дістали поранення.