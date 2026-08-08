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У Києві чути вибухи під час повітряної тривоги через дрони

18:46 08.08.2026 Сб
1 хв
Ворожі БпЛА зафіксували одразу в кількох напрямках на Київщині
aimg Валерія Абабіна
Фото: Люди в укритті (Getty Images)

У Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних безпілотників. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Згодом у місті було чути вибухи.

У КМДА закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, спершу над Київщиною зафіксували реактивний БпЛА, що рухався повз Бориспіль курсом на Київ.

Згодом військові попередили про групу реактивних БпЛА в напрямку Василькова, а також реактивний безпілотник, що летів повз Глеваху в північному напрямку.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня Росія вже атакувала Київ балістикою - тривога тоді спрацювала лише за хвилину до удару.

Внаслідок атаки в Голосіївському районі спалахнула нежитлова забудова, в Оболонському - резервуари з паливом, четверо людей дістали поранення.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів