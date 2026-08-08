В Киеве слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за дронов

Напомним, в ночь на 8 августа Россия уже атаковала Киев баллистикой - тревога тогда сработала всего за минуту до удара.

В результате атаки в Голосеевском районе вспыхнула нежилая застройка, в Оболонском - резервуары с топливом, четыре человека получили ранения.