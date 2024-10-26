У Києві чути вибухи, в місті працює ППО

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня в Києві вже було чути звуки вибухів. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про дрони, які летіли в бік столиці, а в КМВА підтвердили, що для міста існувала загроза застосування безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.