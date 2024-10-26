В Киеве слышны взрывы, в городе работает ПВО

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил в 06:13 Сергей Попко, начальник КГВА.

Отметим, что тревога в столице до сих пор продолжается. Ее объявили еще в 03:29 из-за угрозы применения ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

Где продолжается воздушная тревога сейчас

По состоянию на 06:17 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал тревоги сейчас в большинстве областей Украины.