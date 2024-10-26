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У Києві чути вибухи, в місті працює ППО

Субота 26 жовтня 2024 06:19
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У Києві чути вибухи, в місті працює ППО Фото: військовий мобільної групи ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Зранку у суботу, 26 жовтня, у Києві чути звуки вибухів. В столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив о 06:13 Сергій Попко, начальник КМВА.

Зазначимо, що тривога у столиці досі продовжується. Її оголосили ще о 03:29 через загрозу застосування ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Де триває повітряна тривога зараз

Станом на 06:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги наразі у більшості областей України.

У Києві чути вибухи, в місті працює ППО

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня в Києві вже було чути звуки вибухів. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про дрони, які летіли в бік столиці, а в КМВА підтвердили, що для міста існувала загроза застосування безпілотників.

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