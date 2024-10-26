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В Киеве слышны взрывы, в городе работает ПВО

Суббота 26 октября 2024 06:19
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В Киеве слышны взрывы, в городе работает ПВО Фото: военный мобильной группы ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Утром в субботу, 26 октября, в Киеве слышны звуки взрывов. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил в 06:13 Сергей Попко, начальник КГВА.

Отметим, что тревога в столице до сих пор продолжается. Ее объявили еще в 03:29 из-за угрозы применения ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

Где продолжается воздушная тревога сейчас

По состоянию на 06:17 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал тревоги сейчас в большинстве областей Украины.

В Киеве слышны взрывы, в городе работает ПВО

Напомним, что в ночь на 26 октября в Киеве уже были слышны звуки взрывов. В частности, в Воздушных силах ВСУ сообщали о дронах, которые летели в сторону столицы, а в КГВА подтвердили, что для города существовала угроза применения беспилотников.

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