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У Києві чули вибухи. В області працює ППО

Фото: У Києві чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, звуки вибухів пролунали у Києві. В області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Київська область. Працює ППО", - йдеться у повідомленні Кулеби.

У самому Києві пролунали звуки вибухів. Про це також повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Залишайтесь в безпечних місцях", - додав очільник області.

Оновлено 16:20

Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив, що у Києві лунають вибухи.

"Наразі - працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває", - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. За словами мера Віталія Кличка, були вибухи в Дніпровському районі, а в Голосіївському впали уламки ракет.

Також внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.

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