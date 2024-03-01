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В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує в'язниця

П'ятниця 01 березня 2024 18:20
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В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує в'язниця Фото: в Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує в'язниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета з балкона багатоповерхівки. Йому загрожує 5 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські", - пише пресслужба.

Фото: в Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує в'язниця (t.me/gunpKyiv)

Після прибуття до місця подій, правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного - чоловіка, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час обшуків було виявлено:

  • пістолет травматичної дії;
  • набої до пістолета;
  • стріляні гільзи;
  • пластикову банку з канабісом.

Усі речові докази були вилучені.

Відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) чоловікові загрожує 5 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві нещодавно сталась стрілянина у готелі. Внаслідок інциденту постраждала людина.

Зокрема, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Тоді ж невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім вчинив самогубство.

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