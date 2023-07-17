В Киеве мужчина проник в офис и устроил стрельбу, его задержали
В Печерском районе Киева мужчина проник в офис и устроил стрельбу. В результате ранен сотрудник охраны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Как сообщается, утром 17 июля неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который мужчина начал стрелять.
В результате был ранен один сотрудник.
Далее вооруженный правонарушитель забаррикадировался в офисе. Однако спецназовцам КОРД удалось его задержать.
Задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 5 июля в здании Шевченковского районного суда Киева раздался взрыв. Впоследствии выяснилось, что его устроил Игорь Гуменюк, в 2015 году бросивший гранату в группу нацгвардейцев под стенами Верховной рады.
Позже на территории суда раздалось еще несколько взрывов, после которых туда заехали автомобили скорой помощи. Как стало известно, злоумышленник, взорвавший взрывное устройство на территории Шевченковского райсуда Киева, погиб на месте происшествия.
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