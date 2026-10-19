У Києві через удар РФ закрили станції метро "Чернігівська" і "Лісова"

Після російського удару по Києву наземні станції метро "Чернігівська" і "Лісова" на червоній гілці тимчасово закрили на вхід і вихід. Поїзди вранці курсуватимуть від "Академмістечка" до "Дарниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Через масований обстріл пошкоджено наземну станцію метро, колії та кабельну мережу. На місці працюють фахівці з відновлення колій і мереж метрополітену.
Вранці рух поїздів відкриють між станціями "Академмістечко" і "Дарниця" за звичайним графіком. Станції "Чернігівська" і "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід.
У КМДА просять киян врахувати це, плануючи маршрути. Про відновлення роботи всієї червоної лінії повідомлять додатково.
Цієї ночі росіяни двічі вдарили по Києву балістикою. Під час першої атаки пізно ввечері 18 жовтня, попередньо, постраждала будівля медичного центру в Деснянському районі, загинула одна людина. Під час другої хвилі уламки пошкодили станцію метро на лівому березі і розірвали поруч ходову і контактну рейки.
Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, а президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць.