У Києві через удар РФ закрили станції метро "Чернігівська" і "Лісова"

Через масований обстріл пошкоджено наземну станцію метро, колії та кабельну мережу. На місці працюють фахівці з відновлення колій і мереж метрополітену.

Вранці рух поїздів відкриють між станціями "Академмістечко" і "Дарниця" за звичайним графіком. Станції "Чернігівська" і "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід.

У КМДА просять киян врахувати це, плануючи маршрути. Про відновлення роботи всієї червоної лінії повідомлять додатково.