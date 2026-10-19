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В Киеве из-за удара РФ закрыли станции метро "Черниговская" и "Лесная"

04:57 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото6 после атаки РФ в Киеве временно закрыли две станции красной ветки метро (Getty Images)

После российского удара по Киеву наземные станции метро "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке временно закрыли вход и выход. Поезда утром будут курсировать от "Академгородка" до "Дарницы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Из-за массированного обстрела повреждены наземная станция метро, колеи и кабельная сеть. На месте работают специалисты по восстановлению путей и сетей метрополитена.

Утром движение поездов откроют между станциями "Академгородок" и "Дарница" по обычному графику. Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

В КГГА просят киевлян учесть это, планируя маршруты. О возобновлении работы всей красной линии сообщат дополнительно.

Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Во время первой атаки поздно вечером 18 октября, предварительно, пострадало здание медицинского центра в Деснянском районе, погиб один человек. Во время второй волны обломки повредили станцию метро на левом берегу и разорвали рядом ходовую и контактныю рельсы.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.

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