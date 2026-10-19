В Киеве из-за удара РФ закрыли станции метро "Черниговская" и "Лесная"

Из-за массированного обстрела повреждены наземная станция метро, колеи и кабельная сеть. На месте работают специалисты по восстановлению путей и сетей метрополитена.

Утром движение поездов откроют между станциями "Академгородок" и "Дарница" по обычному графику. Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

В КГГА просят киевлян учесть это, планируя маршруты. О возобновлении работы всей красной линии сообщат дополнительно.