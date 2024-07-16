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У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 16 липня, на території Києва ввели обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту через спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

Щоб зберегти дороги, рух вантажівок заборонений при температурі повітря вище +28 градусів. Це стосується транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водії можуть перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж узбіч автошляхів та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Погода в Україні 16 липня

За прогнозом синоптиків, сьогодні буде пік спеки. Місцями очікується до +40 +42 градусів. Проте в частині областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

При цьому послаблення спеки очікується вже з 18 липня.

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Обмеження рухуКиїв