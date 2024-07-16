У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок

Погода в Україні 16 липня

За прогнозом синоптиків, сьогодні буде пік спеки. Місцями очікується до +40 +42 градусів. Проте в частині областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

При цьому послаблення спеки очікується вже з 18 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.