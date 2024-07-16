В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков

Чтобы сохранить дороги, движение грузовиков запрещено при температуре воздуха выше +28 градусов. Это касается транспортных средств общей массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водители могут переждать жару на специальных площадках для временной стоянки вдоль обочин автодорог и возле объектов дорожного сервиса.