У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок

"На території столиці введений тепловий режим. Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

"Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду", - йдеться у повідомленні.

Спека у Києві

За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці температура повітря становитиме +29 +31 градус.

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