В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков

"На территории столицы введен тепловой режим. Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

"Главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", - говорится в сообщении.

Жара в Киеве

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице температура воздуха составит +29 +31 градус.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.