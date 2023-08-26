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В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков

Фото: В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение для тяжеловесного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

"На территории столицы введен тепловой режим. Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

"Главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", - говорится в сообщении.

Жара в Киеве

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице температура воздуха составит +29 +31 градус.

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КиевОграничение движения