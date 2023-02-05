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У Києві через снігопад комунальники працюють в посиленому режимі

Фото: у Києві через снігопад комунальники працюють в посиленому режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Непогода та сильний снігопад накрили столицю України Київ в неділю, 5 лютого. У зв'язку з цим у місті у посиленому режимі працюють комунальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як розповіли у відомстві, на вулицях міста задіяно 168 одиниць спецтехніки. Окрім цього 288 працівників у складі 38 бригад очищають вузькі тротуари, пішохідні переходи, сходи та острівці безпеки.

"Просимо водіїв враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виїжджати на власних авто, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в Карпатах сьогодні, 5 лютого, вирує негода, зафіксували 20 градусів морозу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг. Крім того, посиляться морози, місцями очікується ожеледиця.

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