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У Києві через руйнування шляхопроводу змінили рух громадського транспорту: деталі

Фото: у Києві обвалилась частина Повітрянофлотського шляхопроводу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Ввечері середи, 19 червня, у Києві обвалилась частина Повітрофлотського шляхопроводу. Через це було змінено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Як повідомили у відомстві, через ліквідацію наслідків руйнування Повітрофлотського шляхопроводу організовано дублююче автобусне сполучення за наступною схемою руху: вул. Старовокзальна - пл. Галицька - просп. Берестейський - вул. Борщагівська до Кільцевої дороги.

Окрім того, там перекрито рух автомобілів на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під мостом).

Також відомо, що місці працює 17 осіб особового складу та п'ять одиниць техніки. Про ситуацію з шляхопроводом - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Обвал Дегтярівського мосту

Нагадаємо, у минулого року у Києві реконструювали Дігтярівський шляхопровід.Однак у вересні 2023 там обвалилась  частина мосту, тоді наголошували, що відповідальність за інцидент несе підрядник.

Наприкінці 2023 року рух по Дегтярівському мосту вже відновили.

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