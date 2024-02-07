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У Києві через російську атаку змінили рух транспорту

Середа 07 лютого 2024 10:29
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У Києві через російську атаку змінили рух транспорту Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Києві через масовану російську атаку та її наслідки змінили рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Крім того, для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська - станція метро "Чернігівська".

До того ж, трамваї зі станції метро "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до станції метро "Лісова".

На додачу, затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

На вулиці Василя Касіяна/проспекті Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

Що відомо про масовану атаку

В ніч на середу росіяни атакували Україну безпілотниками. Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО. Вже зранку стало відомо, що росіяни також випустили ракети з Ту-95МС.

У Києві зранку пролунали вибухи, столицю атакували ракети. У Голосіївському районі сталася пожежа у багатоповерхівці, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Внаслідок атаки постраждали 11 осіб.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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