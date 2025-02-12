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У Києві через ракетний удар призупинено газопостачання до дитсадка та бізнес-центру

Середа 12 лютого 2025 16:02
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У Києві через ракетний удар призупинено газопостачання до дитсадка та бізнес-центру Фото: наслідки обстрілу Києві 12 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці середи, 12 лютого, завдала ракетного удару по столиці України. В результаті було зафіксовано падіння уламків у низці районів міста, було пошкоджено газифіковані будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київгаз".

За даними "Київгазу", внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газифіковані будівлі в Оболонському районі. Через ракетний обстріл було пошкоджено фасади та покрівлі газифікованих будівель.

У зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до:

  • дошкільного закладу освіти;
  • дахової котельні бізнес-центру;
  • приміщення фінансової установи, де зазнали ураження три котельні (одну з них зруйнована, дві - пошкоджено).

"Фахівці управління аварійно-відновлювальних робіт "Київгазу" спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків. Проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості", - сказано у повідомленні.

Наслідки обстрілу України

Нагадаємо, ніч на 12 лютого російські загарбники випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Сили ППО збили шість ракет та 71 дрон.

Згодом стало відомо, що над столицею було збито шість балістичних ракет "Іскандер-М", а внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені.

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