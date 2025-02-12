В Киеве из-за ракетного удара приостановлено газоснабжение в детсад и бизнес-центр

Российская армия утром среды, 12 февраля, нанесла ракетный удар по столице Украины. В результате было зафиксировано падение обломков в ряде районов города, были повреждены газифицированные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевгаз".

По данным "Киевгаза", в результате вражеского обстрела повреждены газифицированные здания в Оболонском районе. Из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.

В связи с этим временно прекращено распределение газа в:

дошкольное учебное заведение;

крышной котельной бизнес-центра;

помещение финансового учреждения, где пострадали три котельные (одна из них разрушена, две - повреждены).

"Специалисты управления аварийно-восстановительных работ "Киевгаза" совместно с экстренными службами города продолжают работать в местах падения обломков. Проводится тщательная проверка состояния коммуникаций, куда попали обломки ракет, на предмет загазованности", - сказано в сообщении.

Последствия обстрела Украины

Напомним, ночь на 12 февраля российские захватчики выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон.

Впоследствии стало известно, что над столицей было сбито шесть баллистических ракет "Искандер-М", а в результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.