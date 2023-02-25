У Києві через пожежу перекрили рух на двох вулицях

Через пожежу на одному з підприємств у Подільському районі Києва перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

"Через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, у Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі. Пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. Площа вогню становить три тисячі квадратних метрів.

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