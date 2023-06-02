У Києві через буревій затримуються електричка та тролейбуси
В Києві пошкоджено лінію міської електрички. Наразі проводяться ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.
"Ураган на Дарниці пошкодив контактну мережу, Kyiv City Express матиме затримки. Перепрошуємо, вже лагодимо", - повідомили в компанії.
Електричка відновила роботу
В компанії повідомили, що пошкодження, які блокували рух міської електрички вже усунено.
"Напруга з'явилася, їдемо далі та наздоганяємо графік!", - повідомили в Kyiv City Express.
Проблеми з тролейбусами
Крім того, через буревій затримується рух тролейбусів №28 на Подільському узвозі. Причина затримки - падіння дерева.
"На місце направлено відповідальну службу міста", - повідомили в Київпастранс.
В компанії також повідомили, що затримується рух тролейбусів:
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№6, 18, 33 по вул. Вишгородська - вул. Дубровицька,
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№4,24,25,26,28,35,36 по проспекту Свободи,
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№37,37А по проспекту Лісовому.
Буря в Києві
Сьогодні, 2 червня, Київ накрила сильна буря. У різних районах міста фіксують пориви вітру, розпочався дощ.
Державна служба надзвичайних подій повідомила, що у Києві та області наразі сильні пориви вітру, очікується гроза.
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