У Києві частково перекриють Кільцеву дорогу та бульвар Лесі Українки: які дати й ділянки

Що відомо

Повідомляється, що з 9 по 13 липня ремонтуватимуть два з’їзди з Кільцевої дороги:

з Кільцевої на Берестейський проспект у напрямку Житомира;

з Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу в напрямку Одеської площі.



Схема обмеження руху на Кільцевій дорозі (інфографіка КК "Київавтодор")

Крім того, 9 липня з 8:00 до 17:00 обмежать рух на бульварі Лесі Українки - на ділянці між будинками №21-Б і №23.

У зазначених місцях дорожники виконуватимуть роботи з ремонту покриття.

У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати інформацію при плануванні маршрутів.