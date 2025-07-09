У Києві частково перекриють Кільцеву дорогу та бульвар Лесі Українки: які дати й ділянки

У Києві з 9 по 13 липня частково обмежать рух транспорту на з’їздах із Кільцевої дороги, а також на один день на бульварі Лесі Українки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".
Повідомляється, що з 9 по 13 липня ремонтуватимуть два з’їзди з Кільцевої дороги:
Схема обмеження руху на Кільцевій дорозі (інфографіка КК "Київавтодор")
Крім того, 9 липня з 8:00 до 17:00 обмежать рух на бульварі Лесі Українки - на ділянці між будинками №21-Б і №23.
У зазначених місцях дорожники виконуватимуть роботи з ремонту покриття.
У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати інформацію при плануванні маршрутів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві обмежують рух вантажівок через спеку. Заборона стосується транспорту масою понад 24 т або з навантаженням на вісь понад 7 т. Водіям радять перечекати спеку на стоянках. Обмеження діятимуть при температурі понад +28°C.
Також ми розповідали, що у Києві з 7 липня частково обмежили рух на Солом’янській площі через ремонт дороги. Роботи триватимуть до кінця серпня, обмеження діють на ділянці від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.
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