У Києві частково перекриють Дніпровський узвіз: коли краще туди не їхати

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на одній з доріг. Йдеться про Дніпровський узвіз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, що згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", рух транспорту Дніпровським узвозом частково обмежуватимуть завтра (у четвер), 24 квітня 2025 року.
Зазначається, що зміни для водіїв триватимуть впродовж кількох годин - у період:
"Обмеження діятиме у крайній правій смузі в напрямку від Набережного шосе до Паркової дороги", - пояснили громадянам.
Згідно з інформацією міської держадміністрації, такі зміни в русі транспорту 24 квітня пов'язані з тим, що дорожники ремонтуватимуть та очищатимуть зливоприймальну систему на ділянці:
"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Зазначимо, що Дніпровський узвіз - це вулиця у Печерському районі міста Києва, що пролягає від площі Андрія Первозванного до Набережного шосе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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