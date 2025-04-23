У Києві частково перекриють Дніпровський узвіз: коли краще туди не їхати

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на одній з доріг. Йдеться про Дніпровський узвіз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли саме рух Дніпровським узвозом частково перекриють

У КМДА розповіли, що згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", рух транспорту Дніпровським узвозом частково обмежуватимуть завтра (у четвер), 24 квітня 2025 року.

Зазначається, що зміни для водіїв триватимуть впродовж кількох годин - у період:

з 11:00;

до 15:00.

"Обмеження діятиме у крайній правій смузі в напрямку від Набережного шосе до Паркової дороги", - пояснили громадянам.

Схема часткового обмеження руху транспорту (карта: kyivcity.gov.ua)

Що відомо про причини часткового обмеження руху транспорту

Згідно з інформацією міської держадміністрації, такі зміни в русі транспорту 24 квітня пов'язані з тим, що дорожники ремонтуватимуть та очищатимуть зливоприймальну систему на ділянці:

від з’їзду на Набережне шосе;

до Національного музею Голодомору-геноциду.

"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Зазначимо, що Дніпровський узвіз - це вулиця у Печерському районі міста Києва, що пролягає від площі Андрія Первозванного до Набережного шосе.