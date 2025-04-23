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В Киеве частично перекроют Днепровский спуск: когда лучше туда не ехать

Среда 23 апреля 2025 15:52
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В Киеве частично перекроют Днепровский спуск: когда лучше туда не ехать На Днепровском спуске частично ограничат движение транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на одной из дорог. Речь идет о Днепровском спуске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда именно движение по Днепровскому спуску частично перекроют

В КГГА рассказали, что согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение транспорта по Днепровскому спуску частично будут ограничивать завтра (в четверг), 24 апреля 2025 года.

Отмечается, что изменения для водителей продлятся в течение нескольких часов - в период:

  • с 11:00;
  • до 15:00.

"Ограничение будет действовать в крайней правой полосе в направлении от Набережного шоссе до Парковой дороги", - объяснили гражданам.

В Киеве частично перекроют Днепровский спуск: когда лучше туда не ехатьСхема частичного ограничения движения транспорта (карта: kyivcity.gov.ua)

Что известно о причинах частичного ограничения движения транспорта

Согласно информации городской госадминистрации, такие изменения в движении транспорта 24 апреля связаны с тем, что дорожники будут ремонтировать и очищать ливнеприемную систему на участке:

  • от съезда на Набережное шоссе;
  • до Национального музея Голодомора-геноцида.

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Отметим, что Днепровский спуск - это улица в Печерском районе города Киева, пролегающая от площади Андрея Первозванного до Набережного шоссе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

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